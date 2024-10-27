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Mamak'ta Piknik Dönüşü Feci Kaza: 4 Ölü

Mamak'ta Piknik Dönüşü Feci Kaza: 4 Ölü
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Ankara'nın Mamak ilçesinde yön tabelası direğine çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın piknik dönüşü meydana geldiği belirtildi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, yön tabelası direğine çarpan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin piknikten döndüğü belirtildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. Güney Topaktaş'ın (37) kontrolünü yitirdiği 06 DDC 719 plakalı otomobil, yön tabelası direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi araçta sıkıştı. Kazada sürücü Topaktaş ile arkadaşları Yiğitcan Kayı (29), Ezgi Yaman (36) ve kuzeni Sevgi Eker (29) hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

Topaktaş ve arkadaşlarının akşam saatlerinde piknik yapmak üzere Yakupabdal Tabiat Parkı'na gittiği ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazada ölenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ezgi Yaman ve kuzeni Sevgi Eker'in cenazesi Sincan Cimşit Mezarlığı'nda, Güney Topaktaş ve Yiğitcan Kayı'nın cenazesi ise ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nd toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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