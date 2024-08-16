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Mamak'ta Otomobilden Ateş Açıldı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeki otomobilden tabanca ile ateş açılarak Samet Aygar öldürüldü. Olayın ardından 10 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde 3 kişinin otomobilden tabanca ile ateş açtığı Samet Aygar (22), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Türközü Mahallesi 342'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Park halindeki plakasız otomobildeki 3 kişi, bir dükkanın önünde duran Samet Aygar'a tabanca ile ateş etti. Şüpheliler araçla kaçarken, Aygar gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aygar, kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekibi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Samet Aygar'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alındı. Aygar'ın cenazesi, öğle vakti Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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