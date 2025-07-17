Mamak'ta Otomobil Yayaya Çarptı

Mamak'ta Otomobil Yayaya Çarptı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak yol kenarındaki iki yayadan birine çarptı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yayaların sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde otomobil, yol kenarındaki iki yayadan birine çarptı. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, önceki gün Mamak ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi 1005'inci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki iki yayadan birine çarptı. Kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kayarak yayalara çarptığı ve kazanın ardından otomobilin hızla bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Kaza sonrası yayaların sürücüden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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