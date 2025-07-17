Mamak'ta Otomobil Yaya Çarptı, Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki iki yayadan birine çarptı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Kaza sonrası yayaların sürücüden şikayetçi olmadığı belirtildi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde otomobil, yol kenarındaki iki yayadan birine çarptı. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, önceki gün Mamak ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi 1005'inci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki iki yayadan birine çarptı. Kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kayarak yayalara çarptığı ve kazanın ardından otomobilin hızla bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Kaza sonrası yayaların sürücüden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar

'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.