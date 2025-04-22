Mamak'ta Otomobil Kazası: 6 Yaralı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Mayıs Bulvarı'ndan merkez istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen 20 GG 341 plakalı otomobil, aynı yönde giden 78 BF 355 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerde bulunan, H.P. (25), Y.B. (23), U.B. (20), A.A. (45) H.Ü. (53) ve İ.E (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan H.P. ve Y.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar çekicilere yüklenirken, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.