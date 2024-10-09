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Mamak'ta Okul Çevrelerinde Eş Zamanlı Denetim Yapıldı

Mamak'ta Okul Çevrelerinde Eş Zamanlı Denetim Yapıldı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, toplamda 54 okul çevresinde güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. 50 ekip ve 140 personelin katıldığı denetimlerde kimlik sorguları ve araç kontrolleri yapıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, okul çevreleri ve servislere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Trafik Denetleme şubeleri ile Mamak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mamak ilçesinde 54 ilkokul, ortaokul ve lisenin çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Toplam 50 ekip ve 140 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul çevresinde bulunan vatandaşların kimlik sorgusu yapıldı. Ayrıca servis araçları ve özel otomobiller kontrol edilirken okul çevrelerinde bulunan tekel bayileri de incelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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