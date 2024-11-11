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Mamak'ta Kentsel Dönüşüm Mağdurları Protesto Düzenledi

Mamak'ta Kentsel Dönüşüm Mağdurları Protesto Düzenledi
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Mamak'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı ve taleplerini dile getirdi. Grup, yıllardır bekledikleri evler için çözüm beklediklerini ve durumu protesto ettiklerini açıkladı.

Mamak'ta kentsel dönüşüm kapsamında mağdur olduklarını öne süren bir grup vatandaş, Ankara Büyükşehir Belediyesini (ABB) protesto etti.

ABB önünde toplanan vatandaşlar, "Evlerimizi İstiyoruz", "Rant İçin Değil Halk İçin Çözüm Üretin", "Ranta Değil Halka Bütçe Ayırın" gibi dövizler taşıdı.

Burada grup adına konuşan Meltem Kızılkoca, on binlerce insanın ev beklediği Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurları olduklarını söyledi.

Yıllar önce ABB ile sözleşme imzaladıklarını ve kendilerine "yerlerinizden hak sahibi olacaksınız" dendiğini belirten Kızılkoca, sözleşme kapsamında birçok kişinin gecekondularından çıkarak kiralık dairelere yerleştiğini ifade etti.

Kızılkoca, ABB yetkilileriyle yıllardır bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bizlere bazen 'Projeleriniz hazır değil', bazen 'Bütçemiz yok' bazen de 'En kısa sürede inşaatlara başlayacağız' dediler. Hep oyalandık, hep oyalandık. Geldiğimiz noktada son görüşmeler neticesinde 'Bizlere bütçemiz yok evlerinizi yapamayacağız, dilerseniz hak mağduriyetlerinizi göze alarak müteahhitlere verebilirsiniz' dendi." şeklinde konuştu.

Müteahhitlerle yaptıkları görüşmelerde bir ev almak üzere anlaştıkları arsaların karşılığında bir ev alamayacaklarını öğrendiklerini anlatan Kızılkoca, bu durumu belediye yetkililerine ilettiklerinde ise "o halde bekleyin, şu an bütçemiz yok, yapamıyoruz" şeklinde cevap aldıklarını söyledi.

Kızılkoca, "Son zamanlarda belediyenin SGK'ya olan vergi borcundan dolayı bizim yerlerimizin bizim bilgimiz dışında satıldığını öğrendik. Kentsel dönüşüm bölgesine adeta bir rant alanına çevrildi. Bir kısmımız belediyeden kira yardımı alabilirken bir kısmımız alamıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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