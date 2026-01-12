Haberler

Ankara'daki evinde öldürülen kadının annesi ve arkadaşı gözaltına alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, annesi ve arkadaşının karıştığı bir tartışma sonucu öldürüldü. Şüpheliler Ç.Y. ve O.K, polis tarafından gözaltına alındı. Muratoğlu'nun 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinde öldürülen kadının annesi ve arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kutlu Mahallesi 459/1 Sokak'ta yaşayan Esra Muratoğlu (28), annesi Ç.Y. (48) ve arkadaşı O.K. (34) ile henüz bilinmeyen nedenle bir tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler Ç.Y. ve O.K, Muratoğlu'nu boğarak öldürdü.

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliler Ç.Y. ve O.K'yi gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Muratoğlu'nun, 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
