Mamak'ta Hayvan Katliamı İddiaları Üzerine Protesto

Ankara'nın Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde hayvanların katledildiği iddiası üzerine bir grup vatandaş, belediyeye ait barınağın önünde toplandı.

Mamak Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Geçici Bakım Evi'nin önünde, dün gece saatlerinde katliam yapıldığı iddiası üzerine bir araya gelen vatandaşlar, bugün tekrar toplanarak hayvanlara yiyecek ve içecek verdi ve basına açıklama yaptı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, burada yaptığı açıklamada, "Ankara Barosu'ndan avukat arkadaşlarımız ve gönüllüler buraya geldi ve 3 tane hayvanın derisinin kaldığını gördüler. Açlıktan hayvanlar birbirini yemiş." iddialarında bulundu.

Dün gece saatlerinde barınağa geldiklerini aktaran Özkan, "Tedaviye ihtiyacı olan hayvanları sahiplenip buradan alalım. Çünkü, eğer tedavi edecek olsalardı, aç bırakmazlardı." ifadelerini kullandı.

Özkan, barınakların gönüllülere açılmasını istediklerini belirterek, "Arkamdaki kapıyı görüyor musunuz, hapishane kapısı gibi. AK Parti'ye diyordunuz, sizler şeffaflaştırın, kaldırın bu kapıyı Veli Bey. Barınak kapıları yerel gönüllülere açılmalı ve gönüllüler yem, mama verebilmeli." diye konuştu.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'e seslenen Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çözüm, doğanı öldürmek değil, doğmayı engellemektir. Bundan 2,5 yıl önce burası, AK Partili belediyedeydi. Yine biz buradaydık. O zaman da AK Partili belediye katletmişti. Şu anda da CHP'li bir belediyede, CHP'li belediye katletti. Katliamın AK Partisi, CHP'si yok."