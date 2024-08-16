Mamak'ta Havai Fişek Atılmasıyla Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Hüseyin Gazi Türbesi yolu yakınlarındaki dağlık alanda havai fişek atılmasından kaynaklandığı belirlenen yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi yolu yakınlarındaki dağlık alanda çıktı. Tepeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yamacın diğer tarafında bulunan askeri bölgenin içerisine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan alanda ve çevresinde soğutma çalışması başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: HAVAİ FİŞEK ATILMASI NEDENİYLE YANGIN BAŞLAMIŞ

Olay yerinde incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, "Aldığımız bilgilere göre havai fişek atmışlar. Güvenlik güçlerimizce eşkalleri belirlenmiş. O havai fişeklerin düşmesiyle mevsim itibarıyla her taraf kuru, bu nedenle yangın başlamış" dedi.

Rüzgarın etkisiyle yangının askeri kışlanın tellerinin içeriye girdiğini de belirten Şahin, "Oraya giriş yapamıyoruz askeri kışta olduğu için. Ama itfaiyeci arkadaşlarımız aldığımız bilgiye göre onlar da herhalde askeri birliklerimizle birlikte müdahale etmişler. Şükür çok bir ileri sıçramadan, ateş büyümeden, yangın büyümeden orada da kontrol altına alındı" diye konuştu.

'BİRKAÇ YIL ÖNCE AYNI ALANDA BÜYÜK BİR YANGIN OLMUŞTU'

Şahin, birkaç yıl önce aynı alanda büyük bir yangının meydana geldiğini hatırlatarak, "Geçen ki yangında bura bir hayli telef olmuştu, bundan önceki dönemlerde. Hüseyin Gazi Türbesi'nde bu sık sık oluyor, arkadaşlar. Saat yediden sonra, sekizden sonra yani türbe ziyareti bittikten sonra buraya araç alınmaması lazım. Burada bu şekilde olursa bu yangınlar ileride yine çıkabilir. Ben, Sayın Mansur Başkanımıza ileteceğim. Belli bir saatten sonra kapatılsın." dedi.