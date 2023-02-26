Mamak'ta hasar gördüğü için tahliye edilen binalara ilişkin ön inceleme tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'da, bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında hasar gördüğü için tahliye edilen iki binaya ilişkin ön incelemesini tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'da, bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında hasar gördüğü için tahliye edilen iki binaya ilişkin ön incelemesini tamamladı.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık, Mamak, Fahri Korutürk Mahallesi 881. Sokak'ta boşaltılan Aşılı ve Gül Hatun apartmanları için inceleme ekibi gönderdi.

Yapılan ön incelemede, binaların birinin otopark kısmında, diğerinin ise giriş yaya yolunda çökme oluştuğu tespit edildi.

İnşaat çalışma alanında, kaymayı önlemek ve toprak yükünü karşılamak amacıyla istinat duvarı inşa edildiği belirlenen incelemede, istinat duvarı yapılırken, şevsiz kazı gerçekleştirildiği, bütün toprak/kaya kütlesinin tek seferde, zarar gören iki binanın temel derinliği boyunca alındığı aktarıldı.

Bunun, mevcut bahçe duvarlarının altında boşluklar oluşturduğuna dikkat çekilen incelemede, ilgili belediye, yapı denetim firması ve müteahhit firmanın, sorunu çözmek için proje değişikliğine gideceği kaydedildi.