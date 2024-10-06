Mamak'ta Hafif Ticari Araç ile Yunus Ekibi Çarpıştı: 2 Polis Yaralı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletli Yunus ekibinin çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 AJG 943 plakalı hafif ticari araç ile motosikletli Yunus ekibi çarpıştı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı polisler, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.