Üye Girişi
Haberler

Mamak'ta boş dükkanda çıkan yangın korkuttu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ankara'nın Mamak ilçesinde, boş dükkanda çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, boş dükkanda çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kıbrısköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın alt katında bulunan boş dükkanda bir anda alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen itfaiye erleri, binayı sarmadan yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title