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Mamak'ta Belediye Otobüsünde Bıçaklı Saldırı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir belediye otobüsünde yaşanan tartışma sonucu B.A. isimli kişi, K.A. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde B.A. (45), belediye otobüsünde tartıştığı K.A. tarafından araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. B.A., 334 numaralı Kızılay- Zirvekent otobüsünde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Otobüsten inen ikili arasında daha sonra arbede çıktı. K.A., yanında bulundurduğu bıçakla B.A.'ya saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. B.A. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis, kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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