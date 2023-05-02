Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mamak'ta bedensel engelli durak görevlisine şiddet

Mamak'ta bedensel engelli durak görevlisine şiddet

Güncel Haberler

Mamak ilçesinde, taksi olmadığı gerekçesi ile durağın görevlisi bedensel engelli O.E.'yi darbetti. Olay, güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, H.K. (35), taksi olmadığı gerekçesi ile durağın görevlisi bedensel engelli O.E.'yi (65) darbetti. Olay, güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Olay, dün saat 00.15 sıralarında Bahçelerüstü Mahallesi Merkez Taksi Durağı'nda meydana geldi. Taksi istek çağrılarına bakan bedensel engelli O.E., telefonla taksi isteyen H.K.'ye araç olmadığını söyledi. Duruma sinirlenen H.K., telefonda yaşanan tartışmanın ardından durağa gelerek O.E.'yi darbetti. Güvenlik kamerası kaydına da yansıyan olayda, H.K., O.E.'yi dakikalarca darbettikten sonra duraktan ayrıldı. O.E. ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan O.E. tedaviye alındı. Polis ekipleri, H.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title