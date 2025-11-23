Haberler

Mamak'ta Apartman Dairesinde Patlama: 1 Yaralı

Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Patlamada dairede yaşayan L.Ü. (50) yaralandı. L.Ü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bina sakinleri ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Haberler.com
500

