Mamak'ta 4 Katlı Binada Patlama ve Yangın

ANKARA'nın Mamak ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana gelen ve yangına neden olan patlamanın nedeni araştırılıyor.

Olay, saat 03.00 sıralarında Mutlu Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. 3'üncü katındaki patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Yangın sırasında evinde yalnız yaşayan Levent Ü. (50) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Levent Ü., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

'GÜMBÜR GÜMGÜR BİR SESLE UYANDIM'

Apartman sakinlerinden Nurcan Akdoğan (40), "Biz uyuyorduk, patlama sesine uyandım. İlk önce deprem oluyor sandım; gümbür gümbür bir sesle uyandım. Sonra binanın içindeki gürültüleri duyunca dışarı çıktık. Dairenin patladığı katta yaşayan komşumuz, 'Yanıyoruz, bina patladı, dışarı çıkın' diye bağırıyordu. Sonra apar topar dışarı çıktık. O katta yalnız yaşayan bir arkadaş var sanırım; kendisi bayağı bir alkol almış, zaten patlamadan birkaç saat önce de bayağı bir huzursuzluk çıkarmış. En son olay yeri inceleme geldiğinde patlamanın doğal gazdan çıkmadığı, buzdolabının patladığı söylendi" dedi.