Mamak Lavanta Bahçesi'nde mor şölen yaşanıyor

Mamak Belediyesinin desteğiyle oluşturulan lavanta ve ay çiçeği tarlaları ilçe sakinlerine görsel şölen yaşatıyor.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Ankara'nın doğu girişindeki Gökçeyurt'ta oluşturulan Mamak Belediyesi Lavanta Bahçesi, sadece rengiyle değil kokusuyla da misafirleri büyülüyor. Çeşitli dekorlarla süslenen Lavanta Bahçesi'nde vatandaşlar fotoğraf çektiriyor. Özellikle yeni evli çiftlerin düğün fotoğrafları için tercih ettiği bahçeye tüm Ankaralıları davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Lavanta Bahçemizin bugünlere gelmesinde MAKKOP Mamak Kadın Kooperatifi'nin emeği büyük. Mamaklı hanımlarımıza teşekkür ediyorum ve Tüm Ankaralıları bu eşsiz manzarayı görmek için Lavanta Bahçemize bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi'nin çiftçilere verdiği hibe ayçiçeği tohumları da çiçek açtı ve boy verdi. 2 bin dönümlük araziye ekilen ve alım garantisi verilen ayçiçekleri hem çiftçilerin yüzünü güldürdü hem de Mamak için bir ilk oldu. Hasadı bekleyen ayçiçekleri Mamak'ta kartpostallık görüntüler oluşturdu.