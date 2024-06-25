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Mamak Belediyesi'nden yeni çöp toplama düzenlemesi

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Mamak Belediyesi, çevre temizliği ve trafiği rahatlatmak amacıyla çöp ve evsel atıkların 20.00-22.00 saatleri arasında toplanacağını duyurdu. Çöplerin poşet içerisinde, ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atılması ve çöp toplama saatlerine uyulması istendi.

Mamak Belediyesi, yeni düzenlemeyle çöplerin 20.00-22.00 saatleri arasında toplanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, trafiği rahatlatmak ve çevre temizliği amacıyla ilçede çöp ve evsel atıkların 20.00-22.00 saatleri arasında çıkartılacağı kaydedildi.

Açıklamada, koku ve sinek oluşumunu engellemek için çöplerin poşet içerisinde, ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atılması ve çöp toplama saatlerine uyulması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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