Mamak Belediyesi'nden yeni çöp toplama düzenlemesi
Mamak Belediyesi, çevre temizliği ve trafiği rahatlatmak amacıyla çöp ve evsel atıkların 20.00-22.00 saatleri arasında toplanacağını duyurdu. Çöplerin poşet içerisinde, ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atılması ve çöp toplama saatlerine uyulması istendi.
Mamak Belediyesi, yeni düzenlemeyle çöplerin 20.00-22.00 saatleri arasında toplanacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, trafiği rahatlatmak ve çevre temizliği amacıyla ilçede çöp ve evsel atıkların 20.00-22.00 saatleri arasında çıkartılacağı kaydedildi.
Açıklamada, koku ve sinek oluşumunu engellemek için çöplerin poşet içerisinde, ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atılması ve çöp toplama saatlerine uyulması istendi.