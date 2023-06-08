Mamak Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında Kıbrıs Kanyonu'nda temizlik yaptı

Mamak Belediyesi tarafından, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Kanyonu'nda temizlik yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mamak Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelince, Çevre Haftası kapsamında, 'Su Kaynakları Çevresi Temizleme' etkinliği düzenlendi.

Mamak Belediyesi tarafından, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Kanyonu'nda temizlik yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mamak Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelince, Çevre Haftası kapsamında, "Su Kaynakları Çevresi Temizleme" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, endemik bitki çeşitliliği ile korunan alanlar statüsünde olan Kıbrıs Kanyonu'ndaki atıklar ve çöpler toplandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kıbrıs Kanyonu'nun Ankara'nın keşfedilmeyi bekleyen özel yerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yaz tüm doğaseverleri, Kıbrıs Kanyonu'muza davet ediyoruz. Mamak'ta yeşilin her tonunu barındıran kanyonumuzu keşfetmekten mutlu olacaksınız. Önemli olan bu güzel doğayı, çevreyi muhafaza etmek. Ben şimdiden kanyonumuzu ziyaret edecek vatandaşlarımızdan çevre hassasiyeti konusunda duyarlı olmalarını istiyorum. Unutmayalım, bu doğa, bu güzel çevre hepimiz için."