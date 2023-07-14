Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 15 Temmuz'u Anma Mesajı Yayımladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri şükranla andı. Köse, milletin ağır bir ihanete, vatanın hain bir işgal girişimine uğradığı 15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsattı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri şükranla andı.

Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin ağır bir ihanete, vatanın hain bir işgal girişimine uğradığı 15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsattı.

15 Temmuz gecesi, Cenab-ı Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde aziz milletin cesareti ve duası ile vatana, bayrağa, ezana ve milletin iradesine sahip çıkıldığını belirten Köse, "Bir olduk, birlik olduk. Millete namlusu çevrilen tanklar karşımızda birer oyuncak, mermiler ise çiçek oldu. Mermilerin üzerine yürüdük, tankların önüne yattık. O gece 'dönmek yok' diye çıkılan evlere şehit haberleri ulaşsa da metanetimizi koruduk, vatanımızdan namert elleri uzak tutmanın sevincini en derinden hissettik." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da gerekeni yapan milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını vurgulayan Köse, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda devlet-millet el ele kutlu yürüyüşümüze dünya standartlarına ulaşan savunma sanayimiz, güçlenen bilim ve teknolojimizle devam edeceğiz. Bu duygularla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de şükranla anıyorum."