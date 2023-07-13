Maltepe Sahili'nde Teknede Yangın Çıktı

Maltepe Sahili'nde bir teknede çıkan yangında anne, baba ve kızı dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere diğer teknelerin üzerine çıkarak müdahale etti. Yangın sonucunda yaralı veya can kaybı olmazken tekne kullanılamaz hale geldi.

MALTEPE Sahili'nde bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında teknede bulunan anne, baba ve kızı dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere diğer teknelerin üzerine çıkarak güçlükle müdahale etti.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı Sahili'ndeki Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı'na bağlı bulunan bir teknede çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın sırasında teknede bulunan anne, baba ve kızı dışarı çıktı. Alevlere teslim olan teknenin halatı kesilerek diğer teknelerden uzaklaştırıldı ve alevlerin sıçraması engellendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri diğer teknelerin üzerine çıkarak alevleri güçlükle söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken tekne kullanılmaz hale geldi. Teknenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Ahmet Baykuş, Biz kafede oturuyorduk. Aniden imdat sesini duyduk. Bir anda tekne alev aldı. Daha sonra itfaiyeye haber verildi. İçeride bir beyefendi, eşi ve kızı vardı. Onlar çıktılar, onlar bağırdılar zaten dedi.