Maltepe Sahili'nde Teknede Yangın Çıktı

Maltepe Sahili'ndeki bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında teknede bulunan anne, baba ve kızı dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere diğer teknelerin üzerine çıkarak güçlükle müdahale etti.