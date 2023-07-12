Maltepe Sahili'nde Teknede Yangın Çıktı

Maltepe Sahili'nde bir teknede çıkan yangında anne, baba ve kızı dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sırasında tekne kullanılamaz hale geldi.

MALTEPE Sahili'nde bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında teknede bulunan anne, baba ve kızı dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere diğer teknelerin üzerine çıkarak güçlükle müdahale etti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Maltepe Güncel Haberler