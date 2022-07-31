Maltepe Sahili'nde batan geminin parçaları karaya çıkartıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe Sahili'nde batan geminin parçaları karaya çıkartıldı

- Maltepe Sahili'nde batan geminin parçaları karaya çıkartıldı Batan geminin parçalama çalışmaları dron ile havadan görüntülendi Dalgıçlar, "Batan gemiyi parçalamak için 45 gündür uğraşıyoruz" Maltepe'de etkili olan lodos sırasında, iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu alabora...

 - Güncelleme:

- Maltepe Sahili'nde batan geminin parçaları karaya çıkartıldıBatan geminin parçalama çalışmaları dron ile havadan görüntülendiDalgıçlar, "Batan gemiyi parçalamak için 45 gündür uğraşıyoruz"
İSTANBUL - Maltepe'de etkili olan lodos sırasında, iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu alabora olarak batan geminin parçalama çalışmaları başladı. Deniz altında dalgıçlar tarafından kesilen geminin parçaları, vinç yardımıyla yüzeye çıkartılırken geminin parçalama çalışmaları ise dron ile havadan görüntülendi Maltepe'de Sahili'nde 30 Kasım 2021 tarihinde etkili olan lodos sırasında bağlı bulunduğu Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde Erdemler 6 gemisi, halatlarının kopması sonucu alabora olarak batmıştı. Etkili olan lodos sırasında, iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu alabora olarak batan Erdemler 6 gemisinin parçalama çalışmalarına başlandı. Batan kuru yük gemisi, deniz altında özel dalgıçlar tarafından çeşitli aletlerle parçalara ayrıldı. Ardından yaklaşık bir buçuk ayda deniz altında dalgıçlar tarafından kesilen geminin parçaları, vinç yardımıyla gün yüzüne çıkartıldı. Öte yandan batan geminin parçalama çalışmaları dron ile havadan görüntülendi."Batan gemiyi parçaladık"Batan geminin parçalama çalışmalarının 45 gündür sürdüğünü belirten dalgıçlardan Vedat Coşkun, " 45 gündür çalışıyoruz. Batan gemiyi parçaladık. Şuanda çıkarma işlemine başladık. Yavaş yavaş çıkartıyoruz." dedi.

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Güncel

Maltepe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title