İSTANBUL Maltepe'de sahilde bir teknede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe sahilde bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneden alevler yükselirken, çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Maltepe sahilde tekne alev alev yandı

İSTANBUL Maltepe'de sahilde bir teknede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Maltepe sahilde bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneden alevler yükselirken, çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.