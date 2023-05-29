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Maltepe sahilde araç yayaların arasına daldı: 4 yaralı

Güncel Haberler

Maltepe sahilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Maltepe sahilde araç yayaların arasına daldı: 4 yaralı

İSTANBUL - Maltepe sahilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Maltepe sahilde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GIY 779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

Tragger Maltepe Güncel Haberler

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