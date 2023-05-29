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Maltepe Sahilde Araç Yayaların Arasına Daldı: 4 Yaralı

Maltepe Sahilde Araç Yayaların Arasına Daldı: 4 Yaralı

Güncel Haberler

Maltepe sahilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Maltepe sahilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Maltepe sahilde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GIY 779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Maltepe Güncel Haberler

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