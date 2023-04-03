MALTEPE SAHİL YOLUNDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

MALTEPE Sahil Yolu'nda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, ardından da aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile çarparak durabildi.

MALTEPE Sahil Yolu'nda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, ardından da aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile çarparak durabildi. Yaralıya ilk müdahale yoldan geçen doktorlar tarafından yapıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu, Kadıköy istikametinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Kemal Faruk Koçyiğit yönetimindeki 34 GY 0790 plakalı otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Mustafa Selim İbiş'e çarptı. İbiş'i yaklaşık 100 metre sürükleyen otomobil, aynı yönde ilerleyen Deniz Devrim Tuna yönetimindeki 06 DBV 462 plakalı otomobile çarparak durabildi.

YARALIYA İLK MÜDAHALE YOLDAN GEÇEN DOKTORLAR TARAFINDAN YAPILDI

Ağır yaralanan İbiş'e ilk müdahale olay yerinden geçen iki doktor tarafından yapıldı. Kalbi duran İbiş'e doktorlar sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbiş ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbiş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Kemal Faruk Koçyiğit ise hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyan İbiş'in yakınları olay yerine akın etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

"ARKADAŞ BİRAZ SÜRATLİ GİBİYDİ"

Kazayı gören İsmail Yılan, otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğuna dikkat çekerek, "Arkadaş biraz süratli gibiydi. Çarptı daha sonra ikinci bir araca çarparak durabildi. Kötü bir kazaydı. Yaralının durumu çok ağırdı. Hemen 2 doktor arkadaş müdahale etti. Cerrahlarmış kendileri. Daha sonra gelen sağlık ekiplerine teslim ettiler. İnşallah yaşar diyelim" dedi.