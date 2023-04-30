Üye Girişi
Haberi Paylaş
Maltepe Köprüsü'nün bazı bölümlerinde beton ve sıvalar döküldü

Maltepe Köprüsü'nün bazı bölümlerinde beton ve sıvalar döküldü

Güncel Haberler

Maltepe Köprüsü'nün bazı bölümlerinde beton ve sıvaların dökülmesi üzerine demirler ortaya çıktı.

Maltepe Köprüsü'nün bazı bölümlerinde beton ve sıvaların dökülmesi üzerine demirler ortaya çıktı.

D-100 kara yolu üzerindeki Maltepe Köprüsü'nün bazı bölümlerinde beton ve sıvalar döküldü. Köprünün alt kısmında yaşanan dökülme üzerine demiler ortaya çıkarken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Çevre güvenliği alan ekipler, dökülen parçaların etrafını şeritle kapattı.

Köprünün altından geçen yayaların ise güvenlik şeridini geçerek ilerledikleri görüldü.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

Maltepe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title