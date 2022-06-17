Maltepe İlçe Emniyet Müdürü şehit çocuklarına karnelerini verdi

MALTEPE Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, ilçedeki okullarda eğitim gören şehit çocuklarına karnelerini verdi.

Okul müdürleriyle birlikte karne törenine katılan Kesikoğlu, şehit çocuklarına hediye de dağıttı. Arkadaşlarıyla birlikte karnelerini alırken heyecan ve mutluluk yaşadıkları gözlendi. Törende, Iğdır'da 2015 yılında Dilucu sınır kapısında servise yapılan bombalı saldırıda 13 arkadaşıyla birlikte şehit olan polis memuru Yaşar Doğançay'ın çocukları Ahmet Hilmi ve Ömer Hilmi karne ve hediyelerini aldı. Bingöl Muş Karayolu'nda 2012 yılında sivil araçlara yapılan roket atarlı saldırı sonucu şehit olan Er İdris Karakaşoglu'nun çocuğu Elanur da karne hediyesini alırken çok mutlu olduğunu söyledi.