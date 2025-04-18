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Maltepe Huzurevi Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangın sonucu hastanelerde tedavi gören 5 kişiden biri yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan 27 kişiden 22'si taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangının ardından hastanelerde tedavisi devam eden 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan huzurevinde 9 Nisan'da meydana gelen yangında yaralanan veya dumandan etkilenen 27 kişinin 22'si taburcu edildi.

Hastanede tedavisi süren 1 kişi yaşamını yitirirken, biri entübe durumda olmak üzere 4 hastanın tedavileri sürüyor.

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Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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