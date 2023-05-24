MALTEPE'DEKİ KAZADA ÖLEN İŞÇİLER 4 YIL ÖNCE ÇALIŞMAK İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞ

MALTEPE, D-100 Karayolu'nda Atilla Mert Çukacı'nın kullandığı otomobil, yol bakımı yapan işçilerin arasına daldı. Kazada Sinan Demirok (41) Mehmet Alptekin (43), kardeşi Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten (25) hayatını kaybetti 1 işçi yaralandı. Diyarbakır'dan 4 sene önce çalışmak için İstanbul'a gelen 2'si kardeş 4 işçinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Aileleri cenazeleri almak için Diyarbakır'dan Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Kaza, 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Atilla Mert Çukacı'nın kullandığı 34 NB 1182 plakalı otomobil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ve onarım ekibinin arasına daldı. Otomobil, yolu kapatmak için konulan dubaları ve bariyerleri aşarak yolda bakım ve onarım çalışması yapan işçilere çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, İBB'ye bağlı olarak çalışan yol bakım onarım işçilerinden 3 çocuk babası Sinan Demirok (41), 5 aylık bebeği olan Mehmet Alptekin (43), kardeşi Hamdi Alptekin (38), ve Barış Ten 'in (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1 işçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 4 işçinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ACI ANLATILMAZ, TARİF EDİLEMEZ

Edinilen bilgiye göre, 4 işçi 2019 yılında Diyarbakır'dan İstanbul'a çalışmak için geldi. 2'si kardeş olan 4 işçi, İBB'ye bağlı yol bakım onarım şirketinde çalışmaya başladı. Hayatını kaybeden işçilerden Sinan Demirok'un 2022 yılında da yol bakım onarım çalışması sırasında kaza geçirdiği öğrenildi. İşçilerin cenazeleri, Diyarbakır'dan gelen yakınları tarafından alınarak, defin işlemleri için Diyarbakır'a götürülecek. Sinan Demirok'un halasının oğlu Engin Okşan, 'Şu an bedenim titriyor. Kardeşimiz, halamızın oğlu, çocukluğumuzun birlikte geçtiği kişiyi kaybettik. Acı anlatılmaz, tarif edilemez. Gece 23.00 civarında, halamın oğlu ve onun 3 iş arkadaşı birlikte yol bariyeri yapıyorlarmış. İş güvenliği dubalarını koymuşlar, ön tarafına vinç koyuyorlar, kendileri de pikap koyarak arada çalışma yapıyorlar. Saat 23.30 civarında sarhoş olduğu tespit edilen yanında kız arkadaşı olan kişi önce dubalara çarpmamak için zikzak yapıyor, sonra sağa kırıp pikap ile vincin arasında çalışan 4 kişiye 160 kilometre hızla çarpıyor, 4 kişi vefat ediyor. Ben Sinan Demirok'un amcasının oğlu oluyorum, kendisi evliydi 3 çocuğu vardı. İki kişi zaten kardeş. Onlar daha önce de bu işi yapıyorlardı. 4 sene önce vefat eden halamın oğlu buraya geliyor. Daha önce kaza oldu ama böyle kaza olmadı. Bu şekilde ciddi bir kaza olmamıştı. Şimdi cenazeleri aldıktan sonra Diyarbakır'da cenazeleri defnedeceğiz. Vefat eden insanların çocukları var. Gerekli adli işlemler başlayacak dedi.

'BUNLAR İŞÇİ EMEKÇİ İNSANLAR

Barış Ten'in ağabeyi Ramazan Ten, 'Kardeşimin katillerinin yakalanmasını istiyorum. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ben burada çalışıyorum, kardeşim de bariyer işi yapıyordu. Alkollü sürücü 4 arkadaşı ezip geçmiş. Bunlar işçi emekçi insanlar, vicdanen nasıl rahat olabiliyorlar Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum dedi.