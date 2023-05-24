Maltepe'deki kazada ölen işçiler 4 yıl önce çalışmak için İstanbul'a gelmiş

Kaza, 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Atilla Mert Çukacı'nın kullandığı 34 NB 1182 plakalı otomobil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ve onarım ekibinin arasına daldı. Otomobil, yolu kapatmak için konulan dubaları ve bariyerleri aşarak yolda bakım ve onarım çalışması yapan işçilere çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, İBB'ye bağlı olarak çalışan yol bakım onarım işçilerinden 3 çocuk babası Sinan Demirok (41), 5 aylık bebeği olan Mehmet Alptekin (43), kardeşi Hamdi Alptekin (38), ve Barış Ten 'in (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1 işçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 4 işçinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"ACI ANLATILMAZ, TARİF EDİLEMEZ"

"BUNLAR İŞÇİ EMEKÇİ İNSANLAR"