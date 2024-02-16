Maltepe'deki iş yerlerinin kurşunlanması olayında 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Maltepe'de farklı tarihlerde iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Maltepe'deki farklı iş yerlerine yönelik geçen yıl kasım ve aralıkta gerçekleştirilen kurşunlama olaylarının fail ve azmettiricilerinin yakalanması amacıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler Emre K, Hasan Y, Emre Ç, Özgür Ş. ve Engin Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Emre K, Hasan Y, Emre Ç. ve Özgür Ş. tutuklanırken, Engin Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.