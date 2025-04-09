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Maltepe'deki Huzurevinde Yangın: 24 Kişi Dumandan Etkilendi

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Maltepe'de bir huzurevinde çıkan yangında 24 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İSTANBUL) Maltepe'de bulunan bir huzurevinde sabah saatlerinde çıkan yangında 24 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 05.10 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı huzurevinin giriş katındaki bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada duman tahliyesi çalışmalarını sürdürürken, huzurevinde bulunan 86 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 24 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangından etkilenmeyen diğer huzurevi sakinleri ise kurumun çok amaçlı salonuna yerleştirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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