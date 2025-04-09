Maltepe'deki Huzurevinde Yangın: 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

17 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"05.10 sıralarında Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan huzurevinin mutfak bölümünde yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş olup duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında huzurevinde 90 kişi bulunmaktadır. Dumandan etkilenen 17 kişi, 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yangın sırasında binadan tahliye edilen diğer huzurevi sakinleri ise kurumun çok amaçlı salonuna yerleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecektir."