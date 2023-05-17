Üye Girişi
Haberi Paylaş
Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

100 kara yolu Maltepe mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Maltepe mevkisinde ilerleyen bir otomobil aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarptı. 2 aracın çarpışmasının ardından gelen 10 araçta kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle 3 sürücü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.

Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Maltepe Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title