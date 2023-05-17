Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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100 kara yolu Maltepe mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Maltepe mevkisinde ilerleyen bir otomobil aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarptı. 2 aracın çarpışmasının ardından gelen 10 araçta kazaya karıştı.
Kaza nedeniyle 3 sürücü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
D-100 kara yolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel