Maltepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Maltepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Maltepe D-100 Karayolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

MALTEPE D-100 Karayolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizli mevkiinde meydanda geldi. Ankara yönünde seyreden 34 KCM 691 plakalı otomobil, iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle aniden yavaşladı. O sırada arkasında seyreden 4 araç, duramayarak birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan Cahit Y. ile Ahmet Emre D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede önlem alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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