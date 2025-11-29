Haberler

Maltepe'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Güncelleme:
Maltepe'de meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Bir minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 aracın karıştığı olayda, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia ediliyor.

MALTEPE'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Handegül Sokak ile Büyükbakkalköy Yolu kesişiminde meydana geldi. Seyir halindeki 34 FD 2133 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen üç araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan kazada yaralanan minibüs sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
