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Maltepe'de Yolcu Minibüsü Tıra Çarptı: 8 Yaralı

Maltepe'de Yolcu Minibüsü Tıra Çarptı: 8 Yaralı
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Maltepe'de bir yolcu minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de, yolcu minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Berkay B. idaresindeki 34 M 2903 plakalı yolcu minibüsü, Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi'nde park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler ile çevredekilerin yardımıyla minibüsteki yolcular dışarı çıkarıldı.

Sağlık görevlileri, yaralı minibüs şoförü ile 7 yolcuyu hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapatılan caddedeki trafik akışı minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

İtfaiye Maltepe Polis Kaza

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