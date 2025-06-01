Maltepe'de Yol Verme Tartışması Kargaşaya Dönüştü

Maltepe'de Yol Verme Tartışması Kargaşaya Dönüştü
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Maltepe'de, iki çocuğuyla trafikte seyir halindeki kadın sürücü, yol verme tartışması yaşadığı adamın saldırısına uğradı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Maltepe'de, iki çocuğuyla trafikte seyir halinde olan kadın sürücü, yol verme tartışması yaşadığı otomobil sürücüsünün saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 29 Mayıs saat 18.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çocuklarıyla birlikte trafikte seyir halinde olan kadın sürücü, sola dönüş için ayrılan şeridin dışında beklediği sırada arkasından gelen otomobilin sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen otomobil sürücüsü, bağırarak kadın sürücünün aracına doğru yürüdü. 2 çocuğuyla panik yaşayan kadın, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Elindeki telefonu alarak kadın sürücünün hatasını anlatan saldırgan sürücü, bir süre sonra telefonu aracın içine fırlatarak kendi otomobiline döndü. Polis, kadın sürücünün şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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