Maltepe'de Yol Verme Kavgası: İki Sürücü Yakalandı
İstanbul Maltepe'de yol verme nedeniyle kavga eden M.Y. ve A.İ. isimli sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye attıkları için yakalanarak para cezası aldı. Ayrıca, yaralama suçlaması nedeniyle adliyeye sevk edilecekler.
Maltepe'de "yol verme" nedeniyle kavga ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücü yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.
Yapılan incelemelerde, Fındıklı Mahallesi'nde yaşanan "yol verme" kavgası nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.Y. (24) ile A.İ. (49) kullandıkları araçlarla yakalandı.
Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "yayanın trafiği aksatacak hareketlerde bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası uygulandı.
Haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem de yapılan 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.