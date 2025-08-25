Maltepe'de Yol Verme Kavgası: İki Sürücü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Maltepe'de yol verme nedeniyle kavga eden M.Y. ve A.İ. isimli sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye attıkları için yakalanarak para cezası aldı. Ayrıca, yaralama suçlaması nedeniyle adliyeye sevk edilecekler.

Maltepe'de "yol verme" nedeniyle kavga ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde, Fındıklı Mahallesi'nde yaşanan "yol verme" kavgası nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.Y. (24) ile A.İ. (49) kullandıkları araçlarla yakalandı.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "yayanın trafiği aksatacak hareketlerde bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası uygulandı.

Haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem de yapılan 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Restoran sahibi Acun Ilıcalı'ya yer açmak için Türk turistleri kovdu, ortalık fena karıştı

Mekan sahibi Acun'u almak için Türkleri kovdu, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.