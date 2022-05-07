MALTEPE'DE 'YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA TRAFİK GÜVENLİĞİ' TANITILDI

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla denetim yapıldı. Denetime katılan Maltepe Kaymakam Vekili Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, yaya ve sürücülere broşür dağıtarak, kurallar konusunda bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 7-13 Mayıs Trafik Haftası kapsamında 'Yayalar İçin 5 adımda güvenli trafik' sloganıyla, Maltepe Bağdat Caddesi'nde ekipler denetim yaptı. Uygulamaya Maltepe Kaymakam Vekili Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'ta katıldı. Ertaş, yaya ve sürücülere broşür dağıtarak, kurallar konusunda bilgi verdi. Polis ekiplerince araçlar durdurularak yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı. Maltepe Kaymakam Vekili Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş "Bugün İçişleri bakanlığımızın Türkiye genelinde uyguladığı yayalarla ilgili kampanyamız var. Yayalar için 5 adımlı güvenli trafik sloganlarımızla hareket ediyoruz. Öncelikle yayalarımızı bilgilendiriyoruz. Daha sonra sürücülerimizi bilgileniyoruz. Bu sayede farkındalığı artırmaya çalışıyoruz" dediYaya geçidini kullanan Nursan Selçuk "Bu denetimden çok memnum oldum. Gerçekten çok değerli bir çalışma vatandaşlarımız ve insanlarımızın can güvenliği bakımından, kazaları önlemek için, üstelikte araç kullananlar da yayalara biraz daha saygı göstermeli anlamında güzel çalışma olmuş. Gerçekten İçişleri Bakanlığı ve Trafik ekibi personellerini tebrik ediyorum" diye konuştu

Demirören Haber Ajansı / Güncel