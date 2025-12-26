Maltepe'de kırmızı ışıkta caddeden karşıya geçen yayaya motosiklet çarptı

MALTEPE'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, caddeden karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya yaralanırken, kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. yönetimindeki 44 AHP 835 plakalı motosiklet, seyir halindeyken yayalara kırmızı ışık yandığı sırada caddeden karşıya geçmeye çalışan N.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen N.K. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı N.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Diğer yandan kazanın meydana geldiği anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin seyir halindeyken yayanın aniden karşıya geçmeye çalıştığı ve çarpmanın etkisiyle yere düştüğü anlar görülüyor.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.