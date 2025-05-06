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Maltepe'de Yaya Kazası: Otomobil Çarptı

Maltepe'de Yaya Kazası: Otomobil Çarptı
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Maltepe'de yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, -MALTEPE'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya caddede ilerleyen otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle yolda savrulan yaralı hastaneye kaldırılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 30 Nisan'da saat 00.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kıraathaneden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye caddede hızla ilerleyen otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle yolda metrelerce savrulan yayayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdığı yayanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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