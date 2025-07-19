Maltepe'de Yavru Kedileri Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan vahşet görüntülerinin ardından Maltepe'de yavru kedileri öldürdüğü iddia edilen S.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Maltepe'de yavru kedileri öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Maltepe'de vahşet; yavru kediler öldürüldü" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 17 Temmuz günü Feyzullah Mahallesi'nde yaşanan olayın şüphelisi olarak S.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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