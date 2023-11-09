Maltepe'de Yağış Nedeniyle TIR Kazası

MALTEPE'de yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak refüje çıktı. Kaza nedeniyle yol, trafiğe kapandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Maltepe Başıbüyük Yolu Maltepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 50 AAH 982 plakalı TIR Şoförü Uğur Özer, Maltepe istikametine ilerlediği sırada yağışın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, refüje çıkarak durabildi. TIR'ın kupa kısmı refüje çıkarken, dorse kısmı yolu kapattı. İETT otobüsleri kapanan yolda ilerleyemediği için yolcular otobüsten inerek yürümeye başladı. Polis ekipleri, Başıbüyük yolunu Fındıklı sapağından trafiğe kapatarak araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi. Kazaya karışan TIR'ın kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

TIR Soförü Uğur Özer, "Yukarıdan 20 ya da 25 km hızla iniyordum. Araç kaymaya başladı. Kenardaki kaldırıma vurunca araç makasladı. Bende herhangi bir şey yok, araçta maddi hasar var" dedi.

Kaza nedeniyle ilerleyemeyen sürücü Ramazan Tunç, "Saat 06.00 sıralarında yukarıdan ağır ağır iniyordum. Belediye otobüslerinin yavaşladığını fark ettim. Yukarıda durduk, yürüyerek aşağıya indik. TIR, bu şekilde dönmüştü. Büyük araçlar geçemeyeceği için biz araçlarımızı sol tarafa aldık. Küçük araçların geçmesi için trafik polisi geldi. Yukarıdan yolu kapattırdık. İki saattir burada bekliyoruz" dedi.