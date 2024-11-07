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Maltepe'de Vinç Kazası: 7 Araç Birbirine Girdi, 2 Yaralı

Maltepe'de Vinç Kazası: 7 Araç Birbirine Girdi, 2 Yaralı
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Maltepe'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir vinç, aynı istikamette ilerleyen 6 araca çarparak büyük bir kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı ve çok sayıda acil servis ekibi olay yerine sevk edildi.

MALTEPE'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç aynı istikamette ilerleyen 6 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza,16.30 sıralarında Başıbüyük-Samandıra Yolu, Maltepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GHR 290 plakalı vinç, aynı istikamette ilerleyen 6 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs otomobilin üzerine çıktı. Toplamda 7 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kaza anını anlatan Yüksel Uzun, "Maltepe istikametine müşteri aracıyla teste çıkmıştık. Vinçle peş peşe geliyorduk. Zaten aracı bariyere yaslamasıyla durum bu. 7-8 araç vardı. Bizde şok olduk. Anlam veremedik. Hastaneden ambulans geldi. Hemen aldılar yaralıları. Büyük bir kaza atlattık. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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