Maltepe'de Vatandaş Çukura Düştü, İtfaiye Kurtardı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde belediyenin açtığı 3 metrelik çukura düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

Maltepe'de 3 metrelik çukura bir vatandaş düştü

İSTANBUL - İstanbul'un Maltepe ilçesinde belediyenin açtığı 3 metrelik çukura düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Saat 21.00 sıralarında Maltepe'de yol yapım çalışması yapılan alanda bir vatandaş yürüdüğü sırada dengesini kaybederek belediyenin açtığı çukura düştü. Boynundan yararlanan kişiye çevredeki vatandaşlar yardım etti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.